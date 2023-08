Die drängendsten Fragen an die UBS – jetzt live

Mindestens bis 2024 werde die CS weiter bestehen. Ab 2025 würden Klienten in die UBS integriert. Auf dem Job-Markt in der Schweiz würden während dieses Prozesses 3000 Menschen ihren Job verlieren. 2000 gestrichene Stellen seien dabei durch die Umstrukturierung des Gesamtkonzerns bedingt. Beim Geschäftsbereich CS Schweiz sollen 1000 Stellen gestrichen werden. «Jeder Job, den wir verlieren, tut uns weh. Aber wir müssen stabiler werden. Unser Ziel ist es, die betroffenen Personen eng zu begleiten», so der CEO. Man gehe zudem davon aus, dass die Menschen auf dem Jobmarkt in der Schweiz gute Chancen hätten.



Die Fragerunde beginnt. Diese wird nicht übertragen.