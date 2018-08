Schweiz

Unfall im Kinder-Zirkus: 10-jähriges Mädchen fällt in Basel vom Trapez



Am Freitagabend, um zirka 21.30 Uhr, kam es anlässlich einer Aufführung im «Quartier Circus Bruederholz» in Basel zu einem Unfall, bei welchem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Junge Artistinnen und Artisten wirkten an einer Vorführung im «Quartier Circus Bruederholz, QCB» an der Peter Ochs-Strasse mit. Rund 300 Zuschauer waren am Freitagabend anwesend.

«Während einer Trapeznummer rutschte ein 10-jähriges Mädchen aus den Armen ihrer Kollegin und fiel aus rund drei Metern Höhe auf den Boden», teilt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mit. Sofort wurde Erste Hilfe geleistet und wenig später waren der Notarzt und die Sanität der Rettung Basel-Stadt vor Ort.

Das Kind wurde in die Notfallstation des Universitäts-Kinderspitals beider Basel eingewiesen. Spätere Abklärungen ergaben, dass das Mädchen keine schweren Verletzungen erlitt.

Die Vorstellung wurde nach dem Vorfall sofort abgebrochen. Der genaue Hergang des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. (sda)

