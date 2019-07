Kompromiss nach Rassismus-Debatte: So sieht das neue Logo der «Negro-Rhygass» aus

Dunkelhäutige Schweizerin sagt, weshalb sie «Negro» in Guggen-Namen ein No-Go findet

Nach dem «Negro-Fescht» der gleichnamigen Kleinbasler Fasnachtsclique hagelt es Kritik an deren Namen und Emblem. watson lässt hier eine dunkelhäutige Schweizerin zur Polemik zu Wort kommen.

*Das Gespräch wurde von watson aufgezeichnet und verschriftlicht.

«In der Basler Innenstadt hängt dieses Plakat mit einer karikierten schwarzen Person mit hervorstehenden Lippen, Bastrock, Ringen und einem Knochen im Haar: Die Fasnächtler der Clique «Negro Rhygass» feiern fröhlich das «Negro-Fest». Alltag in der Schweiz. Als ich am Dienstag in den Medien davon lese, glaube ich zuerst an einen dummen Scherz. Kurze Zeit später erfahre ich, dass in Basel auch eine Gugge unter dem …