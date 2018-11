Schweiz

Mehrere Kundgebungen in Basel



Heisse Stimmung in Basel ++ Demonstranten rennen Richtung Badischer Bahnhof

Diverse Parteien und Bewegungen wollen am Samstag die Stadt Basel in Beschlag nehmen: Mehrere Platzkundgebungen und ein Demonstrationszug sind angekündigt. Auf dem Messeplatz kam es am frühen Nachmittag zu Provokationen zwischen zwei Gruppierungen.

Gegen 13 Uhr trafen auf dem Messeplatz rund 30 Rechtsextreme ein, wie ein Keystone-SDA-Reporter vor Ort feststellte. Mehrere Bewegungen wie die Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) wollten dort bei einer von den Behörden bewilligten Platzkundgebung gegen den Uno-Migrationspakt demonstrieren.

Über 300 Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten stellten sich ihnen entgegen. Linksextreme Kreise hatten im Internet aufgerufen, sich ebenfalls auf dem Messeplatz zu versammeln. Sie wollten damit die Kundgebung der rechtsextreme Bewegungen verhindern. Für diese Aktion ging bei den Behörden kein Gesuch ein.

Nach Provokationen der Gegendemonstranten trennte die Polizei kurz nach 13 Uhr die beiden Gruppierungen. Rund eine Stunde später kamen weitere rund zwei Dutzend Rechtsextreme dazu. Sie schlossen sich der Kundgebung an, die sich in der Zwischenzeit in eine Nebenstrasse verlagert hatte.

Gegen 15 Uhr schien die Stimmung zu kippen, wie bzbasel.ch schreibt. 100 offenbar gewaltbereite Gegendemonstranten würden Richtung Badischer Bahnhof rennen.

Gegendemonstranten rennen zum Bahnhof

Die Polizei war derweil in der ganzen Stadt präsent. Aufgeboten waren gemäss Sicherheitsdepartement Basel-Stadt auch Einsatzkräfte aus mehreren anderen Kantonen.

Eine bewilligte Gegenkundgebung unter dem Motto «Basel bleibt bunt» soll am späteren Nachmittag in der Dreirosenanlage - rund einen Kilometer vom Messeplatz entfernt - durchgeführt werden. Angekündigt wurde diese seit langem von den JUSO. Anfang Woche schlossen sich SP, Grüne und Basta! sowie die bürgerlichen Parteien FDP, CVP und LDP an.

Protest gegen Novartis-Stellenabbau

Gegen einen geplanten Stellenabbau bei Novartis wollen im Weiteren Mitarbeitende des Basler Pharmakonzerns zusammen mit Gewerkschaften auf dem Theaterplatz protestieren. Novartis hatte im September angekündigt, in der Schweiz in den kommenden vier Jahren mehr als 2000 Stellen zu streichen.

Von den Behörden bewilligt ist zudem eine Aktion gegen die am Sonntag zur Abstimmung kommende SVP-Selbstbestimmungsinitiative. Aufgerufen zum Demonstrationszug, der am Claraplatz starten und in Richtung Mittlere Brücke führen soll, hat ein Kollektiv, das sich für die Rechte von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Menschen einsetzt.

Um 17 Uhr wird in der Innenstadt ausserdem der traditionelle Basler Stadtlauf gestartet. Angemeldet sind über 8500 Läuferinnen und Läufer. Auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz ist zudem der Basler Weihnachtsmarkt geöffnet. (viw/sda)

