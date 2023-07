Fondation Beyeler: Kassiererin stiehlt eine Million Franken

Die mutmassliche Diebin ist zwar in Basel aufgewachsen, besitzt aber eine serbsische Staatsbürgerschaft. Im Falle einer Verurteilung muss das Gericht keinen Landesverweis aussprechen, kann dies aber tun. Das Urteil fällt voraussichtlich diesen Freitag.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 54-Jährige mit dem entwendeten Geld ihre Kreditkartenrechnungen beglichen hat. Ihr Lebensstil hätte demnach ihre finanziellen Möglichkeiten überstiegen. Nebst gewerbsmässigem Diebstahl und Veruntreuung sei die Frau zusätzlich wegen Gedwäscherei angeklagt, da sie mit dem Verbrauch des Geldes eien behördliche Einziehung verhindert habe, so die «BZ Basel».

Die Frau arbeitet für die ISS Facility Services AG, welche seit vielen Jahren das Kassen- und Sicherheitspersonal der Fondation Beyeler stellt. Wie bei ähnlich gelagerten Wirtschaftsdelikten ist auch in diesem Fall nicht klar, ob ihre Taten nun als Diebstahl oder Veruntreuung gehandelt werden und wer nun zivilrechtlich geeschädigt wurde.

Später soll sie dann Gästen, die keine Quittung verlangten, das bereits gedruckte, zurückbehaltene Billett ausgehändigt haben. Die entsprechenden zweiten Einnahmen konnte sie so unbemerkt in die eigene Tasche stecken, wie die «BZ Basel» berichtet.

Sie soll den Gästen regelmässig mit Verweis auf «Computerprobleme» lediglich die Kaufquittung abgegeben haben; das eigentliche Billett blieb bei ihr. Das Kontrollpersonal am Eingang informierte sie vorab, man solle die Besucherinnen und Besucher einfach aufgrund der Quittung einlassen.

Ihre Vorgehensweise scheint dabei simpel gewesen zu sein – und bei hohem Besucheraufkommen besonders gut funktioniert zu haben. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden dann nämlich Billette bereits vor dem grossen Ansturm ausgedruckt. Zudem behalf man sich in solchen Situationen auch mit sogenannten Notfalltickets, die den Betrieb bei einem Systemausfall am Laufen halten sollten.

Die Basler Kunstsammlung Fondation Beyeler ist um eine knappe Million Franken erleichtert worden. Was nach spektakulärem Kunstraub klingt, ist allerdings eher systematische Veruntreuung: Eine Kassiererin soll über Jahre hinweg Gelder in die eigene Tasche abgezweigt haben. Nun muss sie sich vor dem Basler Strafgericht verantworten, wie die «BZ Basel» berichtet .

