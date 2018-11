Wegen ihres zehn Wochen alten Kindes flog die Basler Grossrätin Lea Steinle aus dem Basler Grossrat. Jetzt wendet sich der Grosspapa an die Öffentlichkeit.

Dutzende Hassmails, Medienrummel und Anschwärzungen. Die Basler Grossrätin Lea Steinle (Grüne) hätte wohl kaum gedacht, dass ein Ausflug mit ihrem Baby ins Rathaus dermassen hohe Wellen schlägt.

Die 31-jährige Mama hatte am Mittwoch ihr zehn Wochen altes Kind in einem Tuch dabei, um an einer wichtigen Abstimmung teilzunehmen. Der Ratspräsident warf sie wegen des Babys aus dem Saal. Es kam zur Rudelbildung. Nach Protesten von Parlamentskollegen durfte Steinle später zurückkehren.

Ausgestanden ist die Sache aber noch nicht: Wutbürger decken die junge Mutter seit dem Vorfall mit frauenfeindlichen Hassmails ein. Damit nicht genug. «Eine anonyme Person hat meine Tochter ‹angezeigt›, weil sie angeblich trotz bezahltem Mutterschaftsurlaub Sitzungsgeld bezogen haben soll. Jetzt muss sie sich sogar noch damit herumschlagen», sagt ihr Vater Paul Müller zu watson. Die Ausgleichkasse habe entsprechende Nachforschungen bei der Ratskanzlei gemacht.

Ein kurze Nachfrage bei den Parlamentsdiensten zeigt: Steinle hat kein Sitzungsgeld erhalten, da sie im Protokoll als «abwesend» aufgeführt ist. Ein Sprecher der Ausgleichskasse erklärt auf Anfrage, eine entsprechende Meldung eines Bürgers sei aktuell nicht bekannt.

Die ganze Hasswelle hat den Grossvater nachdenklich gestimmt. Er wendet sich darum mit einem Brief an die Öffentlichkeit: