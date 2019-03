Toter 7-Jähriger: Mutmassliche Täterin kannte das Opfer nicht ++ Schuldfähigkeit unklar

«Lieber Willi, erzähl uns noch einmal die Geschichte vom Tschanun... »

Mit Nachrichtenredaktor Willi Helfenberger geht der erste watson-Mitarbeiter in Pension. Eine Würdigung zum Abschied.

Lieber Willi

Nach mehr als fünf Grosskampf-Jahren bei watson – mit allen Höhen und Tiefen, die Berufs- und Privatleben in einer solchen Zeitspanne bereithalten können – verabschiedest du dich Ende März 2019 als erster Mitarbeiter in der Geschichte unseres noch jungen Unternehmens in die wohlverdiente Pension.

Wie du es in Zukunft bei dir halten willst, wissen wir nicht, aber auf der watson-Redaktion wird es definitiv ein bisschen ruhiger ohne dich. Wenn es zu den Anfangszeiten watson-Gründer …