Rassismus an Basler Fasnacht: Verfahren gegen Zeedel



Rassismus an Fasnacht: Verfahren gegen Zeedel, nicht aber gegen Stainlemer Alte Garde

Die Basler Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den Zeedel der anonymen «Harus-Waagis» eröffnet. Es handle sich um rassistische Beschimpfung. Die Alte Garde der Alten Stainlemer kommt aber ungeschoren davon.

Das Thema Rassismus an der Basler Fasnacht hat hohe Wellen geworfen. So musste sich bereits die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) mit zwei Basler Fällen auseinandersetzen: Mit einem Zeedel einer anonymen Gruppierung, die laut Kommission die Basler Fasnacht für ihre rassistischen Äusserungen missbraucht hat, und mit dem Sujet der Alten Garde der Alten Stainlemer, die sich auf «geschmack- und einfallslose» Weise eine Überfremdung im Kleinbasel zum Thema gemacht hatte.

Nun ist klar: Die Basler Staatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren wegen des rassistischen Zeedels. Dies bestätigte deren Sprecher Peter Gill gegenüber der Plattform nau.ch. Die Alte Garde hingegen kommt ungeschoren davon, hier habe die Staatsanwaltschaft keinen Straftatbestand erkannt. Damit folgen die Behörden den Einschätzungen der EKR, die sich gegenüber der bz ausführlich geäussert hatte.

Die Formation, die den rassistischen Zeedel in Umlauf gebracht hatte, war in Fasnachtskreisen unbekannt und auch nicht beim Fasnachts-Comité gemeldet. Darauf, dass es sich um keine Fasnächtler handelt, deutet auch der Name «Harus-Waagis», da erstens Waggis falsch geschrieben ist – etwas, was in der Szene weitherum verpönt ist – und zweitens weil das Wort Harus auf einen rechtsextremen Gruss hindeutet.

