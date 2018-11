Schweiz

A2 bei Dietgen gesperrt – wegen ausgelaufenem Diesel



Am Mittwochmorgen kam es auf der A2 zu einem Unfall, in dessen Folge Diesel auslief. Die A2 ist in Richtung Basel gesperrt. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist unklar.

Wie «20 Minuten» berichtet, ist die A2 bei Diegten in Richtung Basel komplett gesperrt. Grund dafür sei ein verunfallter Lastwagen, bei dem Diesel ausgelaufen sei. Die Baselbieter Polizei sagte gegenüber dem Medium, dass der Grund für den Unfall wohl ein medizinisches Problem des Lastwagenfahrers sei.

Kurz nach 8 Uhr habe der Lastwagen die Leitplanke touchiert. Wie lange die Aufräumarbeiten und die Sperrung noch andauern, ist unklar. Der Verkehr wird so lange umgeleitet, es muss mit einer längeren Reisedauer gerechnet werden. (bzbasel.ch)

