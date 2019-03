Zürcher Wahlen: Vermag die Klimadiskussion die Machtverhältnisse zu verschieben?

Schiff in Seenot: Evakuierung dauert an ++ 16 Verletzte ++ Motorschaden behoben

Die Evakuierung des vor der westnorwegischen Küste in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs mit 1373 Personen an Bord geht weiter: Am frühen Sonntagmorgen meldete die norwegische Polizei, es seien bisher rund 230 Menschen gerettet worden. 16 Personen von ihnen seien verletzt, drei davon schwer.

Der südnorwegische Rettungsdienst twitterte, die Evakuierung erfolge mit äusserster Vorsicht. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord.

Auch die neun …