Vermisster 13-jähriger Berner nach fünf Tagen aufgetaucht

Nick Kyrgios von gefährlicher Spinne gebissen +++ Holdener lauert in Semmering aufs Podest

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der 36-jährige kanadische Stürmer Jared Aulin verlässt per sofort die Rapperswil-Jona Lakers und schliesst sich den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga an. Aulin stiess 2015 zu den Lakers. In dieser Saison brachte er es in 19 Spielen auf vier Assists. (abu/sda)

Der 23-jährige Nick Kyrgios ist an Weihnachten in seiner Heimat Australien von einer gefährlichen Spinne gebissen worden. Er musste sich in einem Spital in Canberra behandeln und ein Gegengift injizieren lassen. Der Start am …