Zollikofen: Berner Polizei räumt besetztes Altersheim



bild: twitter

Polizei räumt besetztes Altersheim in Zollikofen ++ Drohnen suchen Fassaden ab

Die Berner Kantonspolizei hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung des besetzten ehemaligen Betagtenheims in Zollikofen begonnen.

Im Gebiet der besetzten Liegenschaft sind zahlreiche Kastenwagen der Polizei stationiert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.

Wie der Bund berichtet, sucht die Polizei die Fassaden des Gebäudes mit Unterstützung von Drohnen ab. Erste Hausbesetzer seien abgeführt worden. Die Räumung verläuft bislang friedlich.

#Betagtenheim #Zollikofen steht noch - MonGren-Einheit im Einsatz

Mindestens 10 Einsatzfahrzeuge vor Ort. Vermummte Polizist*innen gesichtet. pic.twitter.com/znRFwgPlLW — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) October 10, 2019

Gespräche abgebrochen

Ein Besetzerkollektiv hat am vergangenen Donnerstag das ehemalige Betagtenheim an der Wahlackerstrasse besetzt. Eigentümerin der leerstehenden Liegenschaft ist aktuell noch die Gemeinde. Die Gebäudeversicherung will das Gebäude übernehmen und in ein Mehrgenerationenhaus umwandeln. Eine rechtskräftige Überbauungsordnung liegt noch nicht vor.

Im Vertrag zwischen der Gemeinde und der Gebäudeversicherung wird eine Übergangsnutzung ausgeschlossen, wie die Gemeinde vergangene Woche mitteilte. Sie hat mit dem Besetzerkollektiv das Gespräch gesucht und ihm dann eine Frist zum Abzug gewährt. Diese wurde sogar um einige Tage verlängert. Als die Besetzer nicht abzogen, stellte die Gemeinde bei der Polizei ein Räumungsgesuch.

Das ehemalige Betagtenheim ist ein Gebäudekomplex mit zahlreichen kleinen Appartements. (sda)

