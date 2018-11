Polizei stürmt Reitschule – Sicherheitsdirektor Reto Nause kassiert daraufhin Hausverbot

Schweiz

Bern

Polizei stürmt Reitschule – Reto Nause kassiert Hausverbot



Am Freitagabend wurde in der Berner Reitschule eine Grossrazzia durchgeführt. Auch Sicherheitsdirektor Reto Nause war vor Ort. Für ihr endete der Abend mit einem Hausverbot.

Am Freitagabend kam es auf der Berner Schützenmatte zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Um kurz nach 21 Uhr stürmte die Polizei den Innenhof des Berner Kulturzentrums Reitschule. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte waren an dem Einsatz beteiligt, bei dem es zu mehreren Verhaftungen kam, berichtet ein Augenzeuge im Gespräch mit der Zeitung «Der Bund». Die Beamten rückten auch in die Innenräume der Reitschule vor, so zum Beispiel ins Restaurant Sous le Pont.

Gemäss Augenzeugen sei der Einsatz grössteils ruhig abgelaufen. Ihren Unmut über den Grosseinsatz brachten die Reitschüler und Reitschülerinnen dennoch sogleich via Social Media zum Ausdruck, denn der Betrieb des Resaturants sei während Stunden blockiert gewesen:

Diese Medienmitteilung zu den Vorfällen vom Freitagabend haben wir soeben verschickt. pic.twitter.com/DhGFRA3wnq — Reitschule Bern (@ReitschuleBern) November 23, 2018

Doch mit der Medienmitteilung war es nicht getan. Die Reitschüler und Reitschülerinnen ergriffen noch eine weitere Massnahme, indem sie Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) vom Gelände verwiesen und ihm Hausverbot erteilten.

Nause war nach dem Polizeieinsatz gekommen, um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen. Auf seinen Rausschmiss reagierte er empört:

Finde es eigentlich komisch, dass sich gewählte Personen nicht auf dem vorplatz aufenthalten dürfen. Wir subventionieren diesen Betrieb ja. Na ja... Früher war „cool“ toleranter! Und Punkrock fegt anderswo auch mehr! — Reto Nause (@RetoNause) November 23, 2018

Anschliessend feindeten sich die beiden Parteien weiter gegenseitig via Twitter an:

Der Grund für den Grosseinsatz in der Reitschule steht bisher nicht mit Sicherheit fest. Vermutet wird, dass es sich um eine Anti-Drogenrazzia gehandelt haben könnte – wie sie dieses und letztes Jahr schon mehrfach durchgeführt wurden. Dies schreibt auch die Reitschule in ihrer Mitteilung.

Trotz der Razzien lässt sich dem Drogenhandel auf der Schützenmatte nur schwer beikommen. So will beispielsweise Reto Nause am Freitagabend auf dem Weg zur Reitschule gleich fünfmal gefragt worden sein, ob er Kokain kaufen wolle:

... wurde beim Hinlaufen auf den Vorplatz 5x für Koks angehauen und 3x für Haschisch. Ich glaube, dass wir ein Problem haben! — Reto Nause (@RetoNause) November 23, 2018

Die Stimmung rund um die Berner Retschule ist bereits seit September angespannt. Damals eskalierte die Situation, nachdem eine Patrouille auf der Schützenmatte Präsenz markierte. Reitschule und Polizei beschuldigten sich anschliessend gegenseitig, für die Ausschreitungen verantwortlich zu sein. (viw)

