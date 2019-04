Sechste Razzia innert drei Wochen: Polizei nimmt vor Berner Reitschule vier Personen fest

Bande überfällt Banken in Brasilien – Polizei erschiesst elf Mitglieder

Elf Mitglieder einer Bande sind im Südosten Brasiliens nach zwei Banküberfällen bei Schusswechseln mit der Polizei getötet worden. Mindestens 25 bewaffnete Männer hätten am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in der Stadt Guararema nahe der Millionenmetropole São Paulo Geldautomaten in zwei Banken gesprengt, zitierte das Nachrichtenportal Uol einen Sprecher der Militärpolizei.

Die Beamten hätten einen Hinweis bekommen und seien in der Nähe gewesen, den genauen Ort hätten sie aber zunächst …