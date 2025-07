Behörden verbieten nach tödlichem Unfall die Benutzung der Rodelbahn Heimwehflueg bei Interlaken. Bild: keystone

Behörden verbieten Benützung der Rodelbahn Heimwehfluh

Die Benützung der Rodelbahn Heimwehfluh im Berner Oberland ist bis auf weiteres verboten. Das hat die Baupolizei der Gemeinde Matten bei Interlaken am Mittwoch entschieden. Am Freitag war ein Mitarbeiter bei einer Fahrt ums Leben gekommen. Für einen sicheren Publikumsbetrieb sind laut Kanton zunächst umfassende Unterhaltsarbeiten nötig.

Die bernische Bau- und Verkehrsdirektion beruft sich in ihrer Einschätzung auf eine Sonderinspektion des Interkantonalen Konkordats über Seilbahnen und Skilifte (IKSS). Das Benützungsverbot wurde von der Standortgemeinde Matten bei Interlaken erlassen.

Ein 35-jähriger Mitarbeiter der Rodelbahn war am vergangenen Freitag während einer Testfahrt aus dem Rodel geraten und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Rodel kam in der Talstation zum Stillstand. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Der Betrieb auf der steilen Anlage beanspruche Rollen und Bremsen der Rodel stark, hiess in der Mitteilung des Kantons vom Mittwoch. Die dafür nötigen kontinuierlichen Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten seien aktuell nicht gewährleistet.

Damit seien die Voraussetzungen für eine Betriebsbewilligung nicht mehr gegeben. Die Anlage könne den Betrieb wieder aufnehmen, wenn die Unterhaltsarbeiten umgesetzt seien. (nib/sda)