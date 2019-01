Schweiz

13-jähriger Berner zum zweiten Mal wieder aufgetaucht



Der 13-Jährige, der in Aegerten BE vermisst wurde, ist zum zweiten Mal wieder aufgetaucht. Die Polizei hat ihn am Dienstag «in Begleitung eines 21-Jährigen» in einer Wohnung im deutschen Ludwigshafen aufgefunden, meldet Blick.

Der Jugendliche war am 23. Dezember als vermisst gemeldet worden. Einige Tage später wurde er in Deutschland gefunden und in einem Kinderheim untergebraucht. Einen Tag darauf verschwand er erneut. Jetzt wurde er zum zweiten Mal wohlauf aufgefunden. Er soll noch am Dienstag an die Schweizer Behörden übergeben werden. (whr)

