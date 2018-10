Schweiz

Bern

Schlappe für Uni Bern im «Prüfungsgate»



Bild: KEYSTONE

Studis erhalten Recht im «Prüfungsgate» – Uni Bern kassiert Schlappe vor Gericht

Weil eine Professorin alte Prüfungsfragen rezykliert hatte, mussten Jus-Studenten eine Prüfung wiederholen. Jetzt gab es für die Uni vom Verwaltungsgericht einen Rüffel für dieses Vorgehen.

Im Herbstemester 2017 liess eine Professorin ihre Studenten eine Prüfung im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht schreiben. Die Prüfung entsprach quasi 1:1 einer alten Prüfung aus dem Jahr 2013, welche öffentlich einsehbar war. Als Reaktion darauf ordnete die Uni eine Wiederholung des Examens an (siehe Box).

Weil er damit nicht einverstanden war, legte ein Jus-Student Rekurs ein. Im Januar 2018 entschied die Rekurskommission der Uni, dass die Wiederholung der Prüfung rechtsmässig sei. Dagegen wehrte sich die StudentInnenschaft der Universität Bern (SUB). Nun hat sie vor dem Verwaltungsgericht Bern Recht erhalten. Die Universität sei «rechtswidrig» vorgegangen, urteilte das Gericht. Eine Schlappe für die Universität.

Das Gericht hält fest, dass die Universität mit ihrem Vorgehen Recht verletzt hat und sie die Ergebnisse der ursprünglichen Prüfung hätte bekannt geben müssen. Laut Tobias Vögeli, Vorstandsmitglied der SUB, habe das Verwaltungsgericht in der Urteilsbegründung der Argumentation der Rekurskommission deutlich widersprochen. Er geht deshalb davon aus, dass die Uni den Richterspruch akzeptieren werde.

Die konkreten Auswirkungen des Urteils sind laut Vögeli zwar gering. Die SUB vertrat bloss einen einzelnen Studenten, der aufgrund der verordneten Prüfungswiederholung den Rechtsweg beschritten hatte: «Jetzt ist die Uni dazu verpflichtet, ihm eine Note für seine Leistung in der ursprünglich abgelegten Prüfung auszustellen.» Bei allen anderen Studenten, welche keinen Rekurs eingelegt haben, gelten die Noten der Wiederholungsprüfung.

«Prüfungsgate»: Was bisher geschah Professorin Jolanta Kren Kostkiewicz verwendete im Sommer 2017 eine leicht abgeänderte Master-Prüfung aus dem Jahre 2013. Sie glaubte, die Studenten würden diese nicht kennen. Weit gefehlt: Einem Grossteil der 190 Studenten waren sämtliche Fragestellungen und Lösungen schon bekannt. Sogar auf der Webseite der Uni konnte man sich die Prüfung samt Lösungen ansehen. Den Studenten stiess insbesondere sauer auf, dass die Professorin nach dem Prüfungs-Gate zuerst den Studierenden die Schuld in die Schuhe schieben wollte. (amü)

Doch gemäss Vögeli habe das Urteil eine symbolische Wirkung: «Es wirft viele Fragen über den Entscheid und das Verhalten der Uni auf.» Der Entscheid der Rekurskommission der Uni möge vielleicht politisch einleuchten, rechtlich sei die Argumentation jedoch wenig bis gar nicht überzeugend», sagt Vögeli. «Das ist bedenklich, denn die interne Verwaltungsjustizbehörde sollte unabhängig und nur dem Recht verpflichtet urteilen.» Jetzt werde die SUB auf jeden Fall das Gespräch mit der Universitätsleitung suchen.

«Strittige Frage beantwortet»

Doch auch über die Uni Bern hinaus könnte das weitreichende Folgen haben: «Die Frage, ob bei neuen Prüfungen alte Prüfungsfragen in leicht modifizierter Form verwendet werden dürfen, war immer strittig.» Diese Frage habe das Verwaltungsgericht jetzt grundsätzlich bejaht. Solange nicht nur einzelne Studenten einen privilegierten Zugang zu alten Prüfungsfragen haben, dürften diese in modifizierter Form verwendet werden. «Insofern betrifft das Urteil nicht nur Universitäten sondern auch Grundschulen, Gymnnasien oder Berufsschulen», so Vögeli.

Trotz der richterlichen Abmahnung habe das Urteil habe für die Uni Bern nicht ausschliesslich negative Seiten, gibt Studierendenvertreter Vögeli zu bedenken: «Wenn sich ein einzelner Student mit Unterstützung des Studierendenverbands vor Gericht gegen die professionelle Rechtsabteilung der Uni durchsetzt, ist das durchaus ein Kompliment für die Qualität des Jus-Studiums», sagt er mit einem Schmunzeln.

Eine Anfrage von watson bei der Universität Bern ist ausstehend. Sobald die Antwort eingetroffen ist, werden wir diesen Text entsprechend aktualisieren.

9 Typen, denen du im Studium oder in der Schule begegnest Video: watson

Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare