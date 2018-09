Schweiz

Demo und Gegendemo: «Marsch fürs Läbe» in Bern.



«Marsch fürs Läbe» in Bern: Unbewilligte Gegendemo endet friedlich vor Reitschule

In Bern ist eine Gegendemo gegen die Kundgebung «Marsch fürs Läbä» friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot präsent.

In Bern hat sich am Samstagnachmittag eine Gegenkundgebung gegen den «Marsch fürs Läbe» der Abtreibungsgegner formiert. Ungefähr 300 mehrheitlich jugendliche Personen zogen durch die Hauptstadt in Richtung Länggasse und danach in die Innenstadt. «Weg mit dem Marsch fürs Leben», wurde skandiert.

Gegendemo endet vor der Reitschule. Alles friedlich im schönen Bern! @watson_news pic.twitter.com/10TU64Gkmq — Adrian Müller (@mueller_adrian) 15. September 2018

Die Gegendemo verlief friedlich und endete um halb fünf Uhr vor der Reitschule.

Gegendemo nun direkt neben #marschfürsläbe . Noch toleriert dies die 👮🏽‍♀️ . Kommt es zur Konfrontation? @watson_news pic.twitter.com/FLVELjuMdZ — Adrian Müller (@mueller_adrian) 15. September 2018

Die unbewilligte Demonstration wurde von der Polizei toleriert, wie ein watson-Reporter vor Ort feststellte. In Anspielung auf die Gesinnung der Abtreibungsgegner sangen sie lautstark: «Alle Kinder werden so wie wir! Alle Kinder, werden alle queer!» An der Spitze trugen sie ein Transparent mit der Aufschrift «Bern stellt sich queer» (schwul). Auf anderen Plakaten stand «My Body, my Choice».

Unbewilligter aber derzeit friedlicher Demonstrationsumzug setzt sich in Bewegung. Wir beobachten im Sinne der Verhältnismässigkeit. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 15. September 2018

Polizei-Kontrolle

Seit Samstag ungefähr 13 Uhr wurden nur noch Personen zum Bundesplatz vorgelassen, die an der Kundgebung teilnehmen wollten und bereit waren, sich einer Kontrolle zu unterziehen.

Bern im Belagerungszustand: Bundesplatz komplett abgeriegelt ++Polizei 👮🏽‍♀️ in der Innenstadt an jeder Ecke ++ Lage (noch) ruhig #marschfürsläbe #servicetweet @watson_news pic.twitter.com/Pc13HulIhW — Adrian Müller (@mueller_adrian) September 15, 2018

Um 14 Uhr wurde der Bundesplatz nochmals durch Polizisten kontrolliert, es wurde niemand mehr reingelassen, wie ein watson-Reporter vor Ort beobachtete

Die Kundgebung nennt sich «Marsch fürs Läbe» und steht unter dem Motto «Der Schmerz danach.» Es gehe darum, der Öffentlichkeit aufzeigen, dass Frauen, die eine Schwangerschaft abgebrochen haben, danach in seelische und körperliche Not geraten würden. Das sei noch heute ein Tabu-Thema, schreiben die Organisatoren in der Einladung.

Demo-Aufruf der PNOS sorgte für Wirbel

Eingeladen haben mehrere christlich-konservative Organisationen, darunter die Schweizerische Evangelische Allianz und die EDU Schweiz. Gegner der Kundgebung werfen den Organisatoren vor, ein «frauenverachtendes und rückständiges Gesellschaftsbild» zu vertreten. Ebenso sorgte ein Demo-Aufruf der PNOS im Vorfeld für Wirbel.

Im «Namen Gottes» werde das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über den eigenen Körper verneint. Die Gegner haben eine Gegendemonstration angekündigt, welche die Polizei verhindern soll. Die Berner Stadtregierung hat der Polizei den entsprechenden Auftrag erteilt.

Im Kanton Bern bleiben deshalb am Samstag viele Wachen geschlossen, vor allem auf dem Land. Die Polizisten müssen in Bern Dienst leisten.

Vor zwei Jahren war die Ausgangslage in Bern identisch: Damals sicherten mehrere hundert Polizisten den «Marsch fürs Läbe» und verhinderten, dass der gegnerische Demonstrationszug bis zum Bundesplatz vordringen konnte. Es blieb weitgehend friedlich. (am/sda)

