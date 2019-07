Schweiz

Bern

Lauterbrunnen: Dieses Video zeigt Crash von einem Gleitschirmpiloten



Hier kracht ein Gleitschirmpilot in eine Felswand – und überlebt auf wundersame Weise

Den Flug dürfte der 33-jährige Amerikaner Greg Overton nicht so schnell vergessen: Am 10. Juli krachte er im Lauterbrunnental im Kanton Bern in eine Felswand.

Wie durch ein Wunder erlitt er beim Zusammenstoss nur leichte Verletzungen und konnte die Kontrolle über den Gleitschirm wieder erlangen. Danach landete er sicher auf dem Boden. Overton veröffentlichte jetzt die Videoaufnahmen auf YouTube.

Aber schau selbst: Video: kaltura.com

(jaw)

