Sicherheit nicht garantiert: Berner Politiker gehen nicht ans Jura-Fest



Polizei kann Sicherheit nicht garantieren: Bernische Delegation geht nicht ans Jura-Fest

Die Delegation aus dem Kanton Bern reist nicht ans Fest zum 40. Geburtstag des Kantons Jura. Regierungsrat Pierre Alain Schnegg sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die jurassische Regierung und die Polizei könnten die Sicherheit nicht garantieren.

Schnegg mochte die Absage in letzter Minute nicht weiter kommentieren. Eine Rede hätte er nicht halten sollen.

Die Absage der Reise vermeldete am Sonntag auch Hannes Zaugg-Graf, Präsident des Bernischen Grossen Rates. Die Berner Delegation sei fünf Minuten vor Abfahrt gebeten worden, nicht an das Fest nach Saignelégier JU zu kommen, da die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Zaugg gratulierte dem Jura deshalb via Twitter.

Gerne hätte ich als Grossratspräsident dem Kanton Jura heute zum 40-jährigen Jubiläum gratuliert. Die Berner Delegation wurde aber 5min vor Abfahrt gebeten, nicht zu kommen, da die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Felicitations de cette manière. #jura40 — Hannes Zaugg-Graf (@ZauggGraf) June 23, 2019

Zum Festakt erwartet worden waren die Berner Regierungsräte Philippe Müller (FDP) und Pierre Alain Schnegg (SVP). Letzterer ist Bernjurassier und Präsident der Juradelegation der Berner Regierung.

Autonomisten hatten bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten durchblicken lassen, dass sie im Zusammenhang mit der Moutier-Frage ihrem Unmut mit Pfiffen gegen die beiden Berner Magistraten Ausdruck verleihen könnten.

Die Festivitäten zum 40-Jahr-Jubiläum hatten schon am Freitag begonnen. Höhepunkt der Feiern ist der Festakt in Saignelégier am Sonntag, zu dem auch Bundesrat Alain Berset erwartet wurde.

Bundesrat Alain Berset trifft an Jura-Fest ein

Während die Delegation aus dem Kanton Bern am Sonntag ihren Besuch am Jubiläumsfest des Kantons Jura abgesagt hat, ist ein anderer auswärtiger Gast wie geplant angereist: Bundesrat Alain Berset nahm am Festakt teil.

Kurz vor 11 Uhr traf der Freiburger in Saignelégier ein, wie eine Sprecherin des Eidg. Departements des Innern (EDI) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Er werde am Mittag wie geplant eine Rede halten. Zur Absage des Besuches der Berner Delegation nehme Berset nicht Stellung, sagte die Sprecherin. (leo/sda)

