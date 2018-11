Heftige Winde im Rheintal: Acht Personen aus Seilbahn gerettet

Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn und der LKW vor dir verliert das hier

Ein Sattelzug hat auf der Autobahn 45 in Hessen einen 23 Tonnen schweren Granitblock verloren. Der Steinblock rutschte am Mittwochabend bei einer Notbremsung von dem Tieflader und fiel auf die Fahrbahn, wie die Polizei in Dillenburg am Donnerstag mitteilte.

Die 22-jährige Lastwagenfahrerin wurde leicht verletzt. Andere Fahrzeuge waren nicht betroffen. Die Autobahn in Richtung Hanau blieb über mehrere Stunden gesperrt.

Der Sattelzug war auf der sogenannten Sauerlandlinie zwischen Haiger-Burbach und …