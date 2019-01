Schweiz

Schutzengel im Glarnerland: Bube stürzt sieben Meter in die Tiefe und bleibt unverletzt



Ein viereinhalbjähriger Junge kletterte am Montagnachmittag auf die Balkonbrüstung einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Näfels. Er verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte rund sieben Meter tief auf die schneebedeckte Wiese, wie die Kantonspolizei Glarus am Dienstag mitteilt.

Das Kind war nach dem Unfall ansprechbar. Es wurde mit der Rega zur Kontrolle ins Kinderspital Zürich geflogen. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Junge keine Verletzungen zu. Zur Überwachung musste er die Nacht im Spital verbringen. Der Unfallhergang wird untersucht. (whr)

