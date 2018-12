Schweiz

Mehrfamilienhaus wegen Wohnungsbrand evakuiert



Mehrfamilienhaus wegen Wohnungsbrand in Courtételle JU evakuiert

Wegen eines Brandes in einer Wohnung in der jurassischen Gemeinde Courtételle westlich von Delsberg sind am frühen Abend des Weihnachtstages die Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert worden. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Wie die Kantonspolizei Jura am späten Abend mitteilte, brach das Feuer gegen 18 Uhr aus. Die Ursache ist unklar. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren demnach ausser Haus.

Die übrigen Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich vorübergehend evakuiert. Beim Brand entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (sda)

