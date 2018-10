Schweiz

Restaurant in Oberriet SG vollständig ausgebrannt – Suche nach Vermissten läuft

In Oberriet SG ist in der Nacht auf Sonntag das Restaurant Sonne in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Am frühen Morgen wurden noch Personen vermisst. Zwei Bewohner des Gebäudes wurden verletzt.

Einer von ihnen konnte das Haus selbständig verlassen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dem anderen kam die Feuerwehr zu Hilfe. Einer von ihnen musste mit der Rega, der andere mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Am frühen Morgen wurden noch Personen vermisst, welche sich möglicherweise im Haus aufgehalten haben. Aus Sicherheitsgründen konnte die Feuerwehr noch nicht ins Haus, um die Personen zu suchen.

Die Brandursache war noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat die Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt. (sda)

