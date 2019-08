Schweiz

Blaulicht

Sportflugzeug beim Hospiz am Simplonpass abgestürzt



In der Nähe des Hospiz am Simplonpass ist am Sonntagmorgen ein Sportflugzeug abgestürzt. Ob es Opfer zu beklagen gibt, ist noch nicht bekannt.

Bild: Kantonspolizei Wallis

Die Kantonspolizei Wallis bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von Blick.ch. Zum Unfall kam es um 10.30 Uhr. Die Feuerwehr sei im Einsatz. (sda)

Update folgt...

