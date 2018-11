Schweiz

Drohung gegen den «Blick» – Polizei-Einsatz läuft



«CharlieHebdo 2015 wird im Vergleich wie ein Lausbubenstreich aussehen», das steht in einem anonymen Schreiben, das mit «Blutbad bei ‹Blick Redaktion›» übertitelt ist. Es ist am Montag bei Ringier in Zürich eingegangen.

Polizeien sind in Zürich und auch in Aarau - wo das Schreiben in der Redaktion der Aargauer Zeitung eingegangen ist - zum Schutze der Redaktionen ausgerückt. Vor dem Ringier-Gebäude im Zürcher Seefeld stehen Polizisten mit Maschinenpistolen.

Laut der Stadtpolizei Zürich ging bei mehreren Verlagshäusern eine «ernstzunehmende Drohung» ein. Die Polizei ist im betroffenen Bereich bei der Dufourstrasse ein grösseres Sicherheitsdispositiv aufgezogen. Was genau hinter der Drohung steckt, ist derzeit nicht bekannt.

«Wir sind mit der Stadtpolizei in Kontakt», sagt Ringier-Sprecher René Beutner.

Vor dem AZ-Gebäude in der Telli hat die Kantonspolizei Aargau Präsenz markiert. Die Drohung sei aber nicht in erster Linie gegen die AZ gerichtet, so Kapo-Sprecher Berhard Graser auf Anfrage.

Breaking - Drohung gegen mehrere Schweizer Medienhäuser – Polizei rückt mit Maschinenpistolen an. Auch hier in Aarau. https://t.co/bt1w24XyDK — Patrik Müller (@patrik_mueller) 5. November 2018

(aeg/az)

