Zwei Autos voller Drogen in Zürich entdeckt



Zwei Autos voll mit Hanf: Zürcher Polizei stellt 330 Kilogramm Hasch und Gras sicher

Grosser Drogenfund im Zürcher Kreis 4: In zwei Autos stellte die Stadtpolizei Zürich Anfang Dezember 2017 330 Kilogramm Haschisch und Marihuana sicher. Drei Personen wurden in Untersuchungshaft genommen.

Letzten Dezember wurde die Stadtpolizei Zürich zu einem öffentlichen Parkhaus im Kreis 4 gerufen. Zwei Unbekannte hätte sich dort verdächtig verhalten. Just als die Polizisten in die Tiefgarage fahren wollten, kamen ihnen zwei Männer in einem Lieferwagen entgegen. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, aus dem «starker Cannabisgeruch» strömte, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Im Fahrzeug selber waren aber keine Drogen zu finden. Stattdessen fand die Polizei zwei Autoschlüssel.

Die Polizei entdeckte die dazugehörigen Autos im gleichen Parkhaus – beide mit grossen Mengen Haschisch und Marihuana gefüllt. Weitere Hausdurchsuchungen folgten.

Insgesamt konnte die Stadtpolizei Zürich an verschiedenen Orten rund 204 Kilogramm Haschisch und rund 127 Kilogramm Marihuana, total 331 Kilogramm Cannabisprodukte sicherstellen. Verkaufswert: über 1.5 Millionen Schweizer Franken. Drei Personen im Alter zwischen 27 und 30 Jahren wurden in Untersuchungshaft gesetzt. (mlu)

