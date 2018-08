Schweiz

Wieder Polizisten in Zürich angegriffen - wieder trugen die Angreifer FCZ-Kleidung



In Zürich ist es in der Nacht auf Samstag erneut zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei im Niederdorf wurde eine Patrouille von mehreren Personen bedroht und mit Gegenständen beworfen.

Sie musste ich zurückziehen und Verstärkung rufen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Die Angreifer hätten teilweise FCZ-Fanbekleidung getragen. Die Polizei nahm einen 24-jährigen Mann fest.

Dem Einsatz war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beim Hirschenplatz und an der Rudolf-Brun-Brücke vorausgegangen. Dabei wurden zwei Männer verletzt, einer davon schwer.

Sie mussten ins Spital gebracht werden. Einer konnte die Klinik mittlerweile wieder verlassen. Der genaue Tathergang war zunächst unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei haben Ermittlungen gestartet und einen Zeugenaufruf erlassen.

Polizisten in Schwierigkeiten

Erst vor einer Woche hatten gewalttätige Angriffe auf Polizisten und Rettungssanitäter in Zürich für Schlagzeilen gesorgt. Ein rund 300-köpfiger Mob griff am vergangenen Samstag 50 bis 60 Polizisten und Sanitäter immer wieder mit Flaschen und Steinen an. Zuvor war es an der Zürcher Seepromenade zu einer Messerstecherei mit zwei Verletzten gekommen.

Polizei und Rettungskräfte angegriffen Video: srf

Wegen der Zunahme solcher Angriffe sollen die Zürcher Polizisten rasch mit Körperkameras, sogenannten Bodycams, ausgerüstet werden. Dies forderte die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart vergangenen Montag vor den Medien. Zuerst müssen jedoch Stadt- und Gemeinderat entscheiden, ob die Gesetzeshüter in der Limmat-Stadt künftig das kleine Gerät an ihrer Uniform in heiklen Situationen einsetzen können. (sda)

