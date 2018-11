Schweiz

21-Jähriger stirbt nach Schussverletzung in Yverdon-les-Bains VD

Ein 21-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Park in Yverdon-les-Bains VD mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Er wurde mit einem Rega-Helikopter ins Universitätsspital Lausanne gebracht, wo er in der Nacht zum Sonntag an seinen Verletzungen starb.

Zwei Passanten hatten den verletzten Schweizer um 22.30 Uhr im Park Quatre Marronniers gefunden und Hilfe aufgeboten, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Laut ersten Erkenntnissen fand der Vorfall im Drogenmilieu statt. Der Staatsanwalt hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Ermittlungen werden von Spezialisten der Polizei und der Spurensicherung in Zusammenarbeit mit dem Universitätszentrum für Rechtsmedizin der Romandie (CURML) durchgeführt. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.

Erst am Freitag war es in Yverdon-les-Bains zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 28-jähriger Schweizer aus Yverdon-les-Bains VD hatte gestanden, seine Freundin umgebracht zu haben.

