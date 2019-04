Schweiz

Blaulicht

St.Gallen: Tote Frau in Wohnung gefunden.



Bild: Google Street View

Tote Frau in St.Galler Wohnung gefunden – Ehemann verhaftet

In St.Gallen läuft zurzeit ein Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt. Kurz nach 11 Uhr sei an der Ruhsitzstrasse eine tote Frau in einer Wohnung aufgefunden worden, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Der Ehemann der Toten habe sich telefonisch bei der Polizei gemeldet und erklärt, dass seine Frau bei einem Streit verletzt wurde. Die sofort alarmierte Rettung konnte bei der 60-Jährigen nur noch den Tod feststellen. Die aufgebotenen Polizisten nahmen den Ehemann fest. Gemäss jetzigen Erkenntnissen sei es im Verlaufe der letzten Stunden zu einem Streit in der Wohnung gekommen sein. Dieser war so heftig, dass die Frau an den ihr zugefügten Verletzungen starb. Beim Streit war laut Polizei keine Schusswaffe im Spiel.

Mit welchem Mittel der Frau die massiven Kopfverletzungen zugefügt wurden, werde durch verschiedene Fachstellen der Kantonspolizei St.Gallen und dem Institut für Rechtsmedizin geklärt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren gegen den Ehemann eröffnet. (cbe)

