Mann gibt in Herzogenbuchsee mehrere Schüsse ab – Frau verletzt



Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Herzogenbuchsee BE mehrere Schüsse abgegeben und dabei eine Frau verletzt. Er konnte vor Ort angehalten werden.

Bei der Polizei war kurz nach 13 Uhr die Meldung über eine verletzte Person eingegangen, wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte hätten vor Ort in einer Wohnung eine verletzte Frau angetroffen. Sie sei mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) ins Spital geflogen worden.

Ein Mann, der mutmasslich mehrere Schüsse abgegeben hatte, sei durch die Einsatzkräfte vor Ort angehalten worden. Er sei für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht worden. Die Berner Kantonspolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen. (sda/bal)

