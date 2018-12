Schweiz

Mann in Appenzeller Bar niedergestochen



Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Appenzell AI ist in der Nacht auf Sonntag eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der 31-Jährige befindet sich nach einer Notoperation jedoch ausser Lebensgefahr. In Zusammenhang mit diesem Vorfall wurde eine verdächtige Person von der Polizei festgenommen.

Nähere Angaben zu den Hintergründen des Streits machte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Sonntag nicht. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

