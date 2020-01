Mehrere Verletzte bei Feuer in Schaffhauser Wohnblock

23-jährige Frau sticht Mann (31) in Zürcher Wohnung nieder

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag in seiner Wohnung im Zürcher Kreis 11 durch eine Stichwaffe schwer verletzt worden. Die mutmassliche Täterin konnte verhaftet werden, wie die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Stadtpolizei am Freitag mitteilten.

Kurz nach 17.15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei via Schutz & Rettung Zürich die Meldung, in einer Wohnung an der Schaffhauserstrasse sei ein Mann während einer Auseinandersetzung …