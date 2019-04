Schweiz

Blaulicht

Junge Frau tot in Tessiner Hotel gefunden



Junge Frau tot in Tessiner Hotel gefunden

In einem Hotel in Muralto bei Locarno ist am Dienstagmorgen eine junge Frau tot aufgefunden worden. Ermittlungen zu den Umständen, unter denen die Frau ums Leben kam, wurden aufgenommen.

Der Alarm zum Leichenfund war am Morgen eingegangen. Ein ausgerücktes Rettungsteam habe nur noch den Tod der jungen Frau feststellen können, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die Tote befand sich im Bad eines Hotelzimmers.

Gemäss Informationen des Tessiner Radios und Fernsehens (RSI) ist die Tote eine deutsche Touristin, die zusammen mit ihrem Freund in dem Hotel übernachtete.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten dazu lediglich mit, ein 29-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Kanton Zürich habe das Zimmer mit der Frau geteilt. Die Ermittler hätten ihn zur Überprüfung angehalten. Die Angelegenheit sei heikel, hiess es in der Mitteilung. Deshalb würden keine weiteren Angaben gemacht. (sda)

Wie du dir einen Städtetrip vorstellst – und wie er ist

17 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi

Abonniere unseren Newsletter