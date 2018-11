Schweiz

Blaulicht

Einbrecher erbeuten in Herrliberg Luxusuhren im Wert von über 150‘000 Franken



Einbrecher erbeuten in Herrliberg Luxusuhren im Wert von über 150‘000 Franken

Unbekannte sind am Freitagabend in der Zürcher Gemeinde Herrliberg in eine Wohnung eingebrochen und haben dabei Luxusuhren im Wert von über 150‘000 Franken erbeutet. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die Täter brachen zwischen 18.45 und 22.30 Uhr eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Wohnung. Dort entwendeten sie aus einem begehbaren Kleiderschrank mehrere Luxusuhren im Wert von über 150‘000 Franken. Anschliessend konnten die Einbrecher die Wohnung unbemerkt verlassen und flüchten.

(dsc)

Fotofallen ertappen die Friedhofblumendiebe von Basel Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter