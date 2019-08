Einbrecher erbeuten in St.Gallen Schmuck und Kaffeemaschine

Die Polizei sucht diesen Ostschweizer Tankstellenräuber

Zwei Überfälle in Arbon TG und in Wittenbach SG, der gleiche Täter.

Ein maskierter, bewaffneter Mann hat am frühen Samstagmorgen zwei Tankstellenshops in der Ostschweiz überfallen. Im thurgauischen Arbon flüchtete er ohne Beute, eine gute halbe Stunde später in Wittenbach SG war er erfolgreicher und nahm tausend Franken Bargeld mit.

Der Unbekannte bedrohte in beiden Fällen die Angestellten mit einer Pistole. Die Verkäuferin in Arbon und auch der Verkäufer in Wittenbach blieben unverletzt.

Die Kantonspolizeien Thurgau und St. Gallen suchen Zeugen, sie publizierten …