Polizei findet im zürcherischen Küsnacht zwei Tote

Serie-B-Klub US Palermo für zehn Euro verkauft +++ Peier als 16. so gut wie noch nie

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der Leader der Serie B, US Palermo, ist offenbar für zehn Euro verkauft worden. Dies gab der bisherige Besitzer Maurizio Zamparini in einem Schreiben auf der Vereinswebsite bekannt. Er habe mit einer Londoner Firma diesen symbolischen Preis vereinbart. «Schweren Herzens» habe er seinen Abgang unterschrieben, heisst es in seinem Abschiedsbrief weiter, er denke aber «nur an die Zukunft des Klubs».

Der neue Besitzer – dessen Name nicht bekannt gegeben wurde – werde die Schulden des Klubs …