Banküberfall in Zollikofen am heiterhellen Tag – Täter flieht per Velo



Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Zollikofen BE eine Filiale der UBS an der Bernstrasse überfallen. Er bedrohte eine Angestellte und verlangte Bargeld. Mit der Beute entkam er auf einem weissen Velo.

screenshot: google maps

Mehrere Polizeipatrouillen machten sich auf die Suche nach dem Flüchtigen. Dieser konnte aber bislang nicht angehalten werden, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15.45 Uhr. Die Polizei sucht nach einem 25 bis 30 Jahre alten Mann, der Hochdeutsch sprach. Er trug eine Sonnenbrille, hatte eine dunkle Perücke aufgesetzt und ein Pflaster auf der Nase.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

(dsc/sda)

