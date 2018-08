Schweiz

Wieder Messerstecherei in Zürich - drei Personen verhaftet



In der Nacht auf Samstag kam es in Zürich in den Kreisen 1 und 4 zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen.

Am Freitag kurz vor 22 Uhr kam es im Kreis 4 zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nachdem zwei Männer auf einen Dritten losgingen, zückte dieser laut Stadtpolizei Zürich ein Messer und bedrohte damit die beiden Angreifer.

Einer der Beteiligten zog sich dabei eine Schnittverletzung zu und ein Weiterer wurde leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden durch die Stadtpolizei Zürich verhaftet.

Raub im Kreis 1

Kurz nach 3 Uhr wurde die Stadtpolizei zu einem Raubüberfall im Kreis 1 gerufen. Nachdem der Geschädigte den Diebstahl von mehreren Alkoholflaschen durch einen jungen Mann bemerkte, folgte er diesem und wollte sein Eigentum wieder an sich nehmen. Dabei kam es zu einem Handgemenge, wobei der mutmassliche Täter flüchten konnte. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte die Stadtpolizei Zürich den Täter wenig später verhaften. (aeg)

