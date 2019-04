Schweiz

Blaulicht

Knabe verletzt sich bei Sturz mit Mountainbike schwer



Ein zwölfjährige Knabe hat sich am Samstagabend in Neftenbach ZH bei einem Sturz mit dem Mountainbike schwer verletzt. Nach Angaben der Zürcher Kantonspolizei war er in einem Wohnquartier eine Steintreppe hinuntergefahren.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der Bub dabei zu Fall und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Ein Ambulanzteam fuhr in mit einem Krankenwagen ins Spital. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft untersucht.

(dsc/sda)

