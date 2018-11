Schweiz

Blaulicht

Brände auf Firmengelände in Gossau SG



Bild: KEYSTONE

Brände auf Firmengelände in Gossau SG verursachen riesigen Sachschaden

Am Sonntag ist es auf einem Firmengelände in Gossau SG zu zwei Bränden gekommen. Die Feuerwehr rückte laut einer Medieninformation der Kantonspolizei St. Gallen von der Nacht auf Montag vor allem beim zweiten Brand mit einem Grossaufgebot an und konnte die Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde laut den Angaben zwar niemand. Allerdings sei ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen habe Abklärungen zur Brandursache aufgenommen. Im Vordergrund der Ermittlungen stünde eine technische Ursache, hiess es weiter.

Neben rund 100 Angehören der Feuerwehr seien auch die Rettung St. Gallen und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei im Einsatz gewesen. (sda)

Grossbrand Zürich Hauptbahnhof:

Luftaufnahmen des zerstörten Zürcher Gebäudes: Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter