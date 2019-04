Schweiz

Ein Toter bei Verkehrsunfall in Sitten



Am Karfreitag hat sich auf der Route d'Aproz in Sitten ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Personenwagen ereignet. Dabei verlor ein Fahrzeuglenker sein Leben. Zudem wurde eine weitere Person schwer verletzt.

Dies teilte die Kantonspolizei Wallis in einer Medieninformation am Samstagmorgen mit. Ein 43-jähriger Mann mit Wohnsitz im Mittelwallis sei noch an der Unfallstelle verstorben. Ein weiterer Autofahrer habe zudem verletzt mit einer Ambulanz ins Spital eingeliefert werden müssen. Und ein dritter Beteiligter sei unverletzt geblieben.

Die Staatsanwaltschaft leitete gemäss dem Communiqué eine Untersuchung ein, wie es zu der Kollision mit den drei Fahrzeugen kommen konnte. (sda)

