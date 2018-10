Schweiz

Blaulicht

Person stirbt bei Auseinandersetzung in Schwarzenburg BE



Person stirbt bei Streit in Schwarzenburg – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Am Montagabend ist es in Schwarzenburg BE zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Hintergründe sind im Moment noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei wurde am späten Abend über eine schwer verletzte Person in der Gemeinde im Berner Mittelland informiert. Diese starb noch vor Ort, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Dienstagmorgen heisst. Nach ersten Erkenntnissen müsse von einem Gewaltdelikt ausgegangen werden. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Auto gerät auf der A1 in Brand

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter