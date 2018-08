23-Jähriger stirbt bei nächtlichem Bad im Zürichsee

Serena Williams mit deutlichster Niederlage ihrer Karriere ++ Wawrinka bereits draussen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wimbledonfinalistin Serena Williams (WTA 2) kassierte gegen die Britin Johanna Konta (WTA 48) mit 1:6, 0:6 in 52 Minuten die deutlichste Niederlage ihrer Karriere.

Erst einmal verlor Serena Williams noch klarer - 2014 am Frauen-Masters in Singapur mit 0:6, 2:6 gegen Simona Halep. «Ich weiss, dass ich eine zillion Mal besser spielen kann», meinte Serena Williams hinterher. «Aber ich darf mir jetzt nicht zu lange den Kopf darüber zerbrechen, warum ich so klar verloren habe. Ich weiss, dass ich …