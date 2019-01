Schweiz

66-Jährige in Aarau getötet – Täterschaft ist auf der Flucht

Mit einem Grossaufgebot waren die Kantonspolizei Aargau und die Stadtpolizei Aarau am Donnerstagabend rund um die Kettenbrücke und das Feuerwehrdepot im Einsatz. Grund ist ein Tötungsdelikt, der Täter ist flüchtig.

Mehrere Leser meldeten am Donnerstagabend eine Grossfahndung der Polizei rings um die Kettenbrücke und das Feuerwehrdepot in Aarau. «Eine Frau wurde an der Erlinsbacherstrasse getötet, die Täterschaft ist noch flüchtig», bestätigte Kantonspolizei-Sprecher Roland Pfister am Freitagmorgen auf Anfrage. Weitere Angaben konnten zur Zeit nicht gemacht werden.

Die 66-jährige Frau sei schwer verletzt vor dem Hauseingang an der Erlinsbacherstrasse gefunden worden. Sie sei im Spital an ihren Verletzungen erlegen, bestätigte Polizeisprecher Pfister am Freitag entsprechende Berichte.

Die Polizei fahndet nach der Täterschaft. Sie will im Laufe des Tages weitere Informationen zum Tötungsdelikt mitteilen. (Mit Material der Agentur sda)

