29-jährige Kletterin stürzt beim Balmfluhchöpfli in den Tod

Zugs Everberg kehrt nach Schweden zurück +++ McSorley bei Servette nur noch Sportchef

Die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Der schwedische Flügelstürmer Dennis Everberg verlässt den EV Zug und kehrt in seine Heimat zurück. Der 27-Jährige unterschrieb bei seinem Stammklub Rögle, bei dem er schon von 2007 bis 2014 gespielt hatte, einen Fünfjahres-Vertrag. Everberg kam im November als Ersatz für seinen in die KHL gezogenen Landsmann Viktor Stalberg nach Zug. Er erzielte in 41 Meisterschaftsspielen 16 Tore (4 in den Playoffs) und 20 Assists (4).

Zug hätte den zweifachen Weltmeister dem Vernehmen nach gerne …