Zwei Vermummte überfallen in Grenchen Bijouterie – und fliehen mit Velos



Zwei Vermummte haben am Samstagmorgen in Solothurn eine Bijouterie überfallen. Sie bedrohten die Verkäuferin und einen Kunden mit einem unbekannten Gegenstand. Dann schlugen sie Vitrinen ein und stahlen Uhren und Schmuck.

Die Beute warfen sie in Umhängetaschen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Mit der Beute bestiegen sie Velos und suchten das Weite. Eine Fahndung nach ihnen blieb bis am Sonntag erfolglos. Die gestohlenen Schmuckstücke und Uhren haben nach Polizeiangaben einen Wert von mehreren tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

