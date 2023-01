Zugausfälle zwischen Zürich HB und Lenzburg – auch Züge nach Basel und Bern betroffen

Reisende von Zürich HB nach Bern reisen via Luzern. Reisende von Zürich HB nach Baden benützen die S 12.

Grund für die Streckensperrung ist laut SBB eine Fahrleitungsstörung. Laut einer Zugdurchsage handelt es sich um einen «temporären Stromausfall» bei Spreitenbach. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, schreibt die SBB in einer Mitteilung. Die Einschränkungen gelten auf unbestimmte Zeit.

Am Sonntagnachmittag kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Lenzburg. Betroffen sind voraussichtlich Züge in Richtung Bern und Basel. Die Störung befindet sich zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

