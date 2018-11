Schweiz

Solothurn: Sechs Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus



Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn sind in der Nacht auf Montag sechs Hausbewohner verstorben. Mehrere Personen wurden in Spitäler gebracht. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Aus noch unbekannten Gründen ist in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, trotzdem kam für insgesamt sechs Personen jede Hilfe zu spät: Sie sind vor Ort verstorben, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Unter den Opfern sind auch Kinder.

Ein Hausbewohner hatte gegen 2.10 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt und die Alarmzentrale informiert. Umgehend wurde ein Grossaufgebot ausgelöst. In dem Gebäude befanden sich über 20 Personen, die grösstenteils mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus gebracht wurden.

Starke Rauchentwicklung

Noch während der Löscharbeiten wurde auch das Nachbarhaus vorsorglich evakuiert. Dessen Bewohner konnten noch in der Nacht wieder zurück in ihre Wohnungen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem der unteren Stockwerke und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich in dem Gebäude aus.

Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben die Untersuchungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Im Einsatz standen Dutzende Angehörige der Feuerwehr Solothurn, der Kantons- und Stadtpolizei, Ambulanzen mehrerer Rettungsdienste sowie Care-Teams. (mlu)

