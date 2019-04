Schweiz

Blaulicht

Zwei Verletzte bei Motorrad-Unfall in Freienstein-Teufen



Zwei Verletzte bei Motorrad-Unfall in Freienstein-Teufen

Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Sonntag in Freienstein-Teufen bei einem Motorrad-Unfall verletzt worden. Die beiden 18-Jährigen hatten aus unbekannten Gründen in einer Kurve die Herrschaft über ihr Motorrad verloren.

Das Gefährt fuhr in ein Blumenbeet auf einem Vorplatz, und die beiden Passagiere stürzten, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Einer der beiden Männer zog sich schwere Kopfverletzungen zu, der andere wurde leicht verletzt. Zur Ursache des Unfalls nahmen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf.

(dsc/sda)

Abonniere unseren Newsletter